Мать Пеле умерла на 102-м году жизни

Селесте Арантес был 101 год, последние пять лет она провела в вегетативном состоянии

Пеле с матерью (Фото: Соцсети Пеле)

Селеста Арантес, мать легендарного бразильского футболиста и трехкратного чемпиона мира, скончалась в возрасте 101 года. Об этом сообщает Associated Press.

Последние пять лет Арантес провела в вегетативном состоянии и так и не узнала о смерти своего сына.

«Сантос» глубоко сожалеет о смерти Селесты Арантес, матери нашего вечного короля. У нее был 101 год вдохновляющей истории жизни. Чернокожая женщина, которая столкнулась с бесконечными невзгодами в жизни ради блага своей семьи», — говорится в сообщении родного клуба Пеле.

Пеле был одним из троих детей у Селесты Арантес. Изначально она была против того, чтобы ее сын стал профессиональным футболистом, но постепенно изменила свои взгляды по мере того, как он становился все более успешным, отмечает AP.

Сам Пеле скончался 29 декабря 2022-го в возрасте 82 лет.

На счету Пеле три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970), 92 матча и 77 голов за сборную Бразилии. Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.