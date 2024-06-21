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Спорт ,  
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Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Великобритании

Россиянка Потапова вышла в полуфинал турнира WTA в Бирмингеме
Анастасия Потапова в 1/4 финала в Бирмингеме победила Барбору Крейчикову из Чехии
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Cameron Smith / Getty Images for LTA)

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/4 финала 23-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, победила чешку Барбору Крейчикову, 25-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Лейла Фернандес (Канада) — Айла Томлянович (Австралия).

Россиянка вышла в 1/4 финала в Берлине из-за травмы чемпионки Уимблдона
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Потапова занимает 36-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA.

Призовой фонд турнира в Бирмингеме составляет $267 тыс.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анастасия Потапова

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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