Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Великобритании
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).
В 1/4 финала 23-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, победила чешку Барбору Крейчикову, 25-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.
Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Лейла Фернандес (Канада) — Айла Томлянович (Австралия).
Потапова занимает 36-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA.
Призовой фонд турнира в Бирмингеме составляет $267 тыс.
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