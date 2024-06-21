Россиянка Потапова вышла в полуфинал турнира WTA в Бирмингеме

Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Великобритании

Анастасия Потапова в 1/4 финала в Бирмингеме победила Барбору Крейчикову из Чехии

Анастасия Потапова (Фото: Cameron Smith / Getty Images for LTA)

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/4 финала 23-летняя россиянка, посеянная на турнире под седьмым номером, победила чешку Барбору Крейчикову, 25-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница пары Лейла Фернандес (Канада) — Айла Томлянович (Австралия).

Потапова занимает 36-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA.

Призовой фонд турнира в Бирмингеме составляет $267 тыс.