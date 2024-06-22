Роднина упрекнула Тутберидзе в подготовке «чемпионов на один сезон»

Роднина: спросила бы у Тутберидзе, зачем готовить спортсменов на полтора сезона

Роднина заявила, что подготовленные Тутберидзе чемпионы быстро уходят из спорта, и у нее вопрос, насколько профессионально так делать. Татьяна Тарасова в ответ поддержала Тутберидзе, отметив ее способность открывать новые таланты

Ирина Роднина (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила «Спорт-Экспрессу», что государство тратит деньги на фигуристов группы Этери Тутберидзе, но те могут добиваться успеха только один сезон, поэтому у нее есть вопросы к профессионализму тренера.

«Разве у учеников Плющенко мало побед? Тогда сравните: сколько работает Тутберидзе, и сколько работает Плющенко. Я не даю оценок, потому что очень часто результат тренера — это и талант спортсмена, и то, насколько они смогли выстроить свои отношения», — сказала Роднина.

По ее мнению, чемпионы у Тутберидзе появляются и сразу уходят. «Кто-нибудь задумывался, сколько денег тратит государство ради этих чемпионов на один сезон? Я бы задала вопрос Тутберидзе: насколько это профессионально — готовить спортсмена на полтора сезона?» — отметила Роднина.

В штабе Тутберидзе на запрос РБК ответили, что тренер не дает комментарии по новостям или высказываниям публичных личностей.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за Тутберидзе, заявив, что ей нравится работа тренера, который «открывает новые таланты и представляет их на весь мир».

Фигуристки Тутберидзе неизменно побеждали на чемпионатах России с 2016 года, но из них только Евгения Медведева и Анна Щербакова выигрывали его больше одного раза. Софья Акатьева после победы на чемпионате России в декабре 2022-го следующий сезон пропустила из-за травмы.