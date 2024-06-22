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Спорт ,  
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Роднина упрекнула Тутберидзе в подготовке «чемпионов на один сезон»

Роднина: спросила бы у Тутберидзе, зачем готовить спортсменов на полтора сезона
Роднина заявила, что подготовленные Тутберидзе чемпионы быстро уходят из спорта, и у нее вопрос, насколько профессионально так делать. Татьяна Тарасова в ответ поддержала Тутберидзе, отметив ее способность открывать новые таланты
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила «Спорт-Экспрессу», что государство тратит деньги на фигуристов группы Этери Тутберидзе, но те могут добиваться успеха только один сезон, поэтому у нее есть вопросы к профессионализму тренера.

«Разве у учеников Плющенко мало побед? Тогда сравните: сколько работает Тутберидзе, и сколько работает Плющенко. Я не даю оценок, потому что очень часто результат тренера — это и талант спортсмена, и то, насколько они смогли выстроить свои отношения», — сказала Роднина.

По ее мнению, чемпионы у Тутберидзе появляются и сразу уходят. «Кто-нибудь задумывался, сколько денег тратит государство ради этих чемпионов на один сезон? Я бы задала вопрос Тутберидзе: насколько это профессионально — готовить спортсмена на полтора сезона?» — отметила Роднина.

В штабе Тутберидзе на запрос РБК ответили, что тренер не дает комментарии по новостям или высказываниям публичных личностей.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заступилась за Тутберидзе, заявив, что ей нравится работа тренера, который «открывает новые таланты и представляет их на весь мир».

Фигуристки Тутберидзе неизменно побеждали на чемпионатах России с 2016 года, но из них только Евгения Медведева и Анна Щербакова выигрывали его больше одного раза. Софья Акатьева после победы на чемпионате России в декабре 2022-го следующий сезон пропустила из-за травмы.

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Теги
Анна Сатдинова
При участии
Яна Баширова
фигурное катание Этери Тутберидзе Ирина Роднина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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