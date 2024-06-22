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Спорт ,  
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Клюшку Уэйна Гретцки продали на аукционе за рекордную сумму

Клюшку Уэйна Гретцки продали на аукционе Sotheby's за рекордные $336 тыс.
Этой клюшкой Гретцки играл в финале плей-офф НХЛ 1988 года, когда завоевал с «Эдмонтоном» четвертый Кубок Стэнли за пять лет и последний в своей карьере. Лот превзошел предыдущий рекорд для клюшек из НХЛ почти на $200 тыс.
Уэйн Гретцки в &laquo;Эдмонтоне&raquo; в 1986 году
Уэйн Гретцки в «Эдмонтоне» в 1986 году (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press )

Клюшка канадского нападающего Уэйна Гретцки, которой он играл в финале Кубка Стэнли 1988 года за «Эдмонтон Ойлерз», продана на аукционе Sotheby's за $336 тыс., это рекорд для клюшек, которыми играли в НХЛ, пишет ESPN.

Клюшка с автографом лучшего бомбардира в истории НХЛ принадлежала одному из бывших сотрудников «Эдмонтона».

Гретцки принадлежал и предыдущий рекорд по стоимости клюшки из НХЛ — в 2022 году на Sotheby's продали за $138,6 тыс. одну из клюшек, которой он играл в последнем матче в карьере.

Другие предметы экипировки Гретцки с финала 1988 года также выставляли на аукцион: в 2022-м джерси форварда продали за $1,452 млн (рекорд для хоккейных свитеров), а краги — за $204 тыс.

Салфетку с первым контрактом Месси продали на аукционе за $965 тыс.
Спорт
Фото:Brendan McDermid / File Photo / Reuters

В финале Кубка Стэнли 1988 года «Эдмонтон» победил «Бостон Брюинз», это был последний трофей Гретцки с канадским клубом и четвертый за пять лет чемпионский титул. После этого форвард перешел в «Лос-Анджелес Кингз».

В той финальной серии Гретцки набрал 13 очков (три гола и десять передач) — этот рекорд до сих пор не побит.

Гретцки является лучшим снайпером в истории НХЛ — на его счету 894 шайбы в регулярных чемпионатах, на втором месте в списке — российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (853).

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Уэйн Гретцки

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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