Овечкина и Кросби лишили рекорда ХХI века в НХЛ

Александр Овечкин удерживал рекорд по голам в одном розыгрыше плей-офф с 2018 года

Сидни Кросби и Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман побил рекорд XXI века в НХЛ по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Канадский форвард отметился голом в шестом матче финальной серии с «Флоридой Пантерз» (5:1). Этот гол стал для него 16-м в нынешнем розыгрыше.

Ранее рекорд ХХI века принадлежал канадскому центрфорварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Кросби забросил 15 шайб в 2009-м году, Овечкин — в 2018-м.

Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Реджи Личу (1976 год) и финну Яри Курри (1985 год) — 19 голов.

Зак Хайман стал третьим снайпером регулярного чемпионата. На счету 32-летнего форварда 54 гола. Для него нынешний сезон девятый в карьере. До завершившегося регулярного чемпионата он лишь раз достигал отметки в 30 голов — 36 (2022/23). Его результативность заметно возросла в 2021-м году, когда он перешел в «Эдмонтон Ойлерз» и стал часто появляться в звене со второй по результативности парой последних лет в НХЛ Коннор Макдэвид — Леон Драйзайтль. До этого Хайман выступал за «Торонто Мэйпл Лифз» и не превышал отметку в 21 шайбу за сезон.

Заключительная игра финальной серии пройдет в ночь на 25 июня на домашней арене «Флориды»