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Спорт ,  
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Овечкина и Кросби лишили рекорда ХХI века в НХЛ

Александр Овечкин удерживал рекорд по голам в одном розыгрыше плей-офф с 2018 года
Сидни Кросби и Александр Овечкин
Сидни Кросби и Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

Нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман побил рекорд XXI века в НХЛ по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Канадский форвард отметился голом в шестом матче финальной серии с «Флоридой Пантерз» (5:1). Этот гол стал для него 16-м в нынешнем розыгрыше.

Ранее рекорд ХХI века принадлежал канадскому центрфорварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Кросби забросил 15 шайб в 2009-м году, Овечкин — в 2018-м.

Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Реджи Личу (1976 год) и финну Яри Курри (1985 год) — 19 голов.

Зак Хайман стал третьим снайпером регулярного чемпионата. На счету 32-летнего форварда 54 гола. Для него нынешний сезон девятый в карьере. До завершившегося регулярного чемпионата он лишь раз достигал отметки в 30 голов — 36 (2022/23). Его результативность заметно возросла в 2021-м году, когда он перешел в «Эдмонтон Ойлерз» и стал часто появляться в звене со второй по результативности парой последних лет в НХЛ Коннор Макдэвид — Леон Драйзайтль. До этого Хайман выступал за «Торонто Мэйпл Лифз» и не превышал отметку в 21 шайбу за сезон.

Заключительная игра финальной серии пройдет в ночь на 25 июня на домашней арене «Флориды»

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Персоны
НХЛ Александр Овечкин Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз Флорида Пантерз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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