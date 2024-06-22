Суперкомпьютер понизил шансы Грузии на плей-офф Евро в два раза

Opta считает, что шансы команды Вилли Саньоля на выход в 1/8 финала после поражения в первом туре составляют 20,84%. Перед началом турнира вероятность выхода украинцев в плей-офф оценивалась в 37,2%

Игроки сборной Грузии (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Шансы сборной Грузии на выход из своей группы в плей-офф чемпионата Европы по футболу существенно упали после поражения в первой игре. Это следует из оценок суперкомпьютера Opta.

Грузия играет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией. После первого тура Opta оценивает шансы Грузии на попадание в 1/8 финала в 20,84%, Турции — в 96,44%, Португалии — в 98,80%, а Чехии — в 61,12%.

Перед началом турнира шансы грузин оценивались в 37,2%, чехов — в 60,7%, турок — в 74,2%, а португальцев — в 93,6%.

В первом матче на Евро-2024 сборная Грузии уступила Турции со счетом 1:3, а Чехия проиграла Португалии — 1:2.

Во втором туре Грузия 22 июня сыграет с Чехией (16:00 мск), Португалия — с Турцией (19:00).