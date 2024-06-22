Суперкомпьютер понизил шансы Грузии на плей-офф Евро в два раза
Шансы сборной Грузии на выход из своей группы в плей-офф чемпионата Европы по футболу существенно упали после поражения в первой игре. Это следует из оценок суперкомпьютера Opta.
Грузия играет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией. После первого тура Opta оценивает шансы Грузии на попадание в 1/8 финала в 20,84%, Турции — в 96,44%, Португалии — в 98,80%, а Чехии — в 61,12%.
Перед началом турнира шансы грузин оценивались в 37,2%, чехов — в 60,7%, турок — в 74,2%, а португальцев — в 93,6%.
В первом матче на Евро-2024 сборная Грузии уступила Турции со счетом 1:3, а Чехия проиграла Португалии — 1:2.
Во втором туре Грузия 22 июня сыграет с Чехией (16:00 мск), Португалия — с Турцией (19:00).
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде