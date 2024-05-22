Россиянка победила украинку и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Оксана Селехметьева, которая не входит в топ-500 мирового рейтинга, победила Дарью Снигур, 123-ю ракетку мира. За выход в основную сетку 21-летняя россиянка сразится с американкой Кэти Волынец

Оксана Селехметьева (Фото: Oleg Nikishin / Getty Images)

Российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинальном матче 21-летняя россиянка победила украинку Дарью Снигур, 123-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3.

За выход в основную сетку Селехметьева поспорит с американкой Кэти Волынец (109-й номер рейтинга WTA).

Селехметьева сейчас занимает 514-е место в рейтинге WTA. За свою карьеру она дважды играла в основной сетке на турнирах «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос — 2022» и Australian Open — 2023. Барьер первого круга преодолеть россиянка тогда не смогла.

Из россиянок в финал квалификации также вышли Анастасия Захарова (166-й номер рейтинга WTA) и Юлия Авдеева (188). За выход в основную сетку Захарова сразится с немкой Эвой Лис (145), Авдеева — с австралийкой Оливией Гадеки (165) или аргентинкой Соланой Сьеррой (179).

Матч основной сетки «Ролан Гаррос» стартуют 26 мая. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.