Россиянка победила чемпионку «Ролан Гаррос» на турнире в Страсбурге
Третья ракетка России Людмила Самсонова начала выступление на турнире WTA-500 в Страсбурге (Франция) с победы над чешкой Барборой Крейчиковой.
Самсонова победила со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.
Крейчикова занимает 26-е место в рейтинге WTA, в 2021 году она выиграла «Ролан Гаррос».
Самсонова в следующем круге сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (33).
Ранее в понедельник с турнира в Страсбурге выбыла россиянка Анна Калинская (25), которая проиграла китаянке Ван Синьюй (39) со счетом 4:6, 6:7 (3:7).
Призовой фонд турнира в Страсбурге превышает €800 тыс.
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