Самсонова победила чемпионку «Ролан Гаррос» Крейчикову на турнире в Страсбурге

Россиянка победила чемпионку «Ролан Гаррос» на турнире в Страсбурге

Людмила Самсонова обыграла в трех сетах Барбору Крейчикову и в следующем круге встретится с финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес

Людмила Самсонова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Третья ракетка России Людмила Самсонова начала выступление на турнире WTA-500 в Страсбурге (Франция) с победы над чешкой Барборой Крейчиковой.

Самсонова победила со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Крейчикова занимает 26-е место в рейтинге WTA, в 2021 году она выиграла «Ролан Гаррос».

Самсонова в следующем круге сыграет с канадкой Лейлой Фернандес (33).

Ранее в понедельник с турнира в Страсбурге выбыла россиянка Анна Калинская (25), которая проиграла китаянке Ван Синьюй (39) со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Призовой фонд турнира в Страсбурге превышает €800 тыс.