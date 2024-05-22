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Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на финал Лиги Европы

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на финал Лиги Европы с «Байером»
Встреча в Дублине начнется в 22:00 мск
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Maurizio Lagana / Getty Images)

Итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер» объявили стартовые составы на предстоящий финальный матч Лиги Европы.

В составе итальянского клуба на поле с первых минут выйдут: Хуан Муссо, Берат Джимсити, Исак Хин, Сеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста, Эдерсон, Тён Копмейнерс, Маттео Руджери, Шарль Де Кетеларе, Адемола Лукман и Джанлука Скамакка.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.

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Фото:Stuart Franklin / Getty Images

Стартовый состав «Байера» выглядит следующим образом: Матей Коварж, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Йосип Станишич, Жереми Фримпонг, Эсекиэль Паласиос, Гранит Джака, Пьеро Инкапье, Флориан Вирц, Алехандро Гримальдо, Амин Адли.

Встреча на стадионе «Авива» в Дублине начнется в 22:00 мск.

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Футбол Лига Европы ФК Байер Леверкузен Аталанта Алексей Миранчук
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