Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на финал Лиги Европы
Итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер» объявили стартовые составы на предстоящий финальный матч Лиги Европы.
В составе итальянского клуба на поле с первых минут выйдут: Хуан Муссо, Берат Джимсити, Исак Хин, Сеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста, Эдерсон, Тён Копмейнерс, Маттео Руджери, Шарль Де Кетеларе, Адемола Лукман и Джанлука Скамакка.
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук начнет игру на скамейке запасных.
Стартовый состав «Байера» выглядит следующим образом: Матей Коварж, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Йосип Станишич, Жереми Фримпонг, Эсекиэль Паласиос, Гранит Джака, Пьеро Инкапье, Флориан Вирц, Алехандро Гримальдо, Амин Адли.
Встреча на стадионе «Авива» в Дублине начнется в 22:00 мск.
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