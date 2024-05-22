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Капитана сборной Финляндии дисквалифицировали на матч 1/4 финала ЧМ

Капитана сборной Финляндии Гранлунда дисквалифицировали на матч 1/4 финала ЧМ
Лидер сборной Финляндии Микаэль Гранлунд был наказан за грубый фол в матче группового этапа чемпионата мира против Швейцарии. Теперь форвард не сможет помочь своей команде в 1/4 финала против Швеции
Микаэль Гранлунд (справа)
Микаэль Гранлунд (справа) (Фото: Urs Lindt / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд дисквалифицирован на один матч чемпионата мира, который проходит в Чехии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

32-летний Гранлунд получил десятиминутное удаление в концовке третьего периода матча группового этапа против сборной Швейцарии (1:3) за удар клюшкой в шею защитнику Андреа Глаузеру. Теперь дисциплинарная комиссия IIHF вынесла ему дополнительное наказание.

Таким образом, Гранлунд, капитан сборной Финляндии, пропустит матч 1/4 финала против команды Швеции, который состоится 23 мая.

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В семи матчах группового этапа Гранлунд набрал пять очков (0+5). Больше него в составе сборной Финляндии только у Оливера Капанена — шесть (6+0).

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

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