Капитана сборной Финляндии дисквалифицировали на матч 1/4 финала ЧМ

Лидер сборной Финляндии Микаэль Гранлунд был наказан за грубый фол в матче группового этапа чемпионата мира против Швейцарии. Теперь форвард не сможет помочь своей команде в 1/4 финала против Швеции

Микаэль Гранлунд (справа) (Фото: Urs Lindt / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд дисквалифицирован на один матч чемпионата мира, который проходит в Чехии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

32-летний Гранлунд получил десятиминутное удаление в концовке третьего периода матча группового этапа против сборной Швейцарии (1:3) за удар клюшкой в шею защитнику Андреа Глаузеру. Теперь дисциплинарная комиссия IIHF вынесла ему дополнительное наказание.

Таким образом, Гранлунд, капитан сборной Финляндии, пропустит матч 1/4 финала против команды Швеции, который состоится 23 мая.

В семи матчах группового этапа Гранлунд набрал пять очков (0+5). Больше него в составе сборной Финляндии только у Оливера Капанена — шесть (6+0).

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).