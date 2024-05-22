Капитана сборной Финляндии дисквалифицировали на матч 1/4 финала ЧМ
Нападающий сборной Финляндии Микаэль Гранлунд дисквалифицирован на один матч чемпионата мира, который проходит в Чехии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
32-летний Гранлунд получил десятиминутное удаление в концовке третьего периода матча группового этапа против сборной Швейцарии (1:3) за удар клюшкой в шею защитнику Андреа Глаузеру. Теперь дисциплинарная комиссия IIHF вынесла ему дополнительное наказание.
Таким образом, Гранлунд, капитан сборной Финляндии, пропустит матч 1/4 финала против команды Швеции, который состоится 23 мая.
В семи матчах группового этапа Гранлунд набрал пять очков (0+5). Больше него в составе сборной Финляндии только у Оливера Капанена — шесть (6+0).
Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.
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