Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии. Турнир завершится 26 мая

Матч Латвия — США (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Сборная Латвии проиграла команде США в своем заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею и не вышла в плей-офф. Встреча группы В завершилась со счетом 3:6.

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (2-я минута), Зак Веренски (14), Коул Кофилд (23, 49), Мэтт Болди (41) и Джоэль Фараби (60). У проигравших отличились Ренарс Крастенбергс (24), Эдуард Тралмакс (45) и Роберт Мамчицс (46).

Сборная Латвии, бронзовый призер прошлого чемпионата мира, с девятью очками после семи матчей заняла пятое место в группе и не смогла выйти в 1/4 финала. У США 16 очков и второе место.

Позднее 21 мая групповой турнир завершится матчами Финляндия — Швейцария и Швеция — Словакия. Все участники 1/4 финала уже известны, осталось окончательно определить пары:

Канада — Словакия;

Швеция — Финляндия;

Германия — Швейцария или Чехия;

США — Швейцария или Чехия.

Сборные Польши и Великобритании покинули элитный дивизион ЧМ.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).