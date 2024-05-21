Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
Сборная Латвии проиграла команде США в своем заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею и не вышла в плей-офф. Встреча группы В завершилась со счетом 3:6.
В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (2-я минута), Зак Веренски (14), Коул Кофилд (23, 49), Мэтт Болди (41) и Джоэль Фараби (60). У проигравших отличились Ренарс Крастенбергс (24), Эдуард Тралмакс (45) и Роберт Мамчицс (46).
Сборная Латвии, бронзовый призер прошлого чемпионата мира, с девятью очками после семи матчей заняла пятое место в группе и не смогла выйти в 1/4 финала. У США 16 очков и второе место.
Позднее 21 мая групповой турнир завершится матчами Финляндия — Швейцария и Швеция — Словакия. Все участники 1/4 финала уже известны, осталось окончательно определить пары:
- Канада — Словакия;
- Швеция — Финляндия;
- Германия — Швейцария или Чехия;
- США — Швейцария или Чехия.
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