 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии. Турнир завершится 26 мая
Матч Латвия&nbsp;&mdash; США
Матч Латвия — США (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Сборная Латвии проиграла команде США в своем заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею и не вышла в плей-офф. Встреча группы В завершилась со счетом 3:6.

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (2-я минута), Зак Веренски (14), Коул Кофилд (23, 49), Мэтт Болди (41) и Джоэль Фараби (60). У проигравших отличились Ренарс Крастенбергс (24), Эдуард Тралмакс (45) и Роберт Мамчицс (46).

Сборная Латвии, бронзовый призер прошлого чемпионата мира, с девятью очками после семи матчей заняла пятое место в группе и не смогла выйти в 1/4 финала. У США 16 очков и второе место.

Австрия после двух сенсаций проиграла аутсайдеру и не вышла в плей-офф ЧМ
Спорт
Фото:Jari Pestelacci / IMAGO / Global Look Press

Позднее 21 мая групповой турнир завершится матчами Финляндия — Швейцария и Швеция — Словакия. Все участники 1/4 финала уже известны, осталось окончательно определить пары:

  • Канада — Словакия;
  • Швеция — Финляндия;
  • Германия — Швейцария или Чехия;
  • США — Швейцария или Чехия.

Сборные Польши и Великобритании покинули элитный дивизион ЧМ.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Чемпионат мира по хоккею
Материалы по теме
Казахстан пропустил десять шайб от США на чемпионате мира по хоккею
Спорт
Шведы одержали шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею
Спорт
Сборная Канады победила Финляндию на ЧМ по хоккею, уступая 0:2
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 16:37
ЕК анонсировала первое изъятие доходов от активов России в июле Финансы, 20:13
Крупный бизнес признал отсутствие полноценной альтернативы продуктам SAP Технологии и медиа, 20:01
Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Спорт, 19:57
Претенденты на запуск Ethereum-ETF исключили из заявок стейкинг Крипто, 19:55
Канада ввела новые санкции против шести российских компаний Политика, 19:47
Советник президента Игорь Левитин возглавит совет директоров FESCO Бизнес, 19:45
Испания решила не возвращать посла в Аргентину из-за слов о жене премьера Политика, 19:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Газпромбанк принял участие в мероприятии «ЕвроТранс» по высадке деревьев Пресс-релиз, 19:30
Эксперт оценил перспективы банковского сотрудничества России и КНР Отрасли, 19:20
РФС перенес рассмотрение дела пошутившего про «денежки на карту» игрока Спорт, 19:07
Минобороны предложило изменить границы России в Балтийском море Политика, 19:00
Львовский уклонист прожил больше недели в лесу и напал на полицейского Политика, 18:58
Госдума приняла закон о повышении размера штрафов за некачественные ЖКУ Недвижимость, 18:53
Трехкратный чемпион России из Швеции извинился за выступления за ЦСКА Спорт, 18:49