Восемь часов Михаэля Шумахера выставлены за миллионы долларов на Christie'

Восемь часов Михаэля Шумахера выставлены на аукцион за миллионы долларов

Аукцион, посвященный 30-летию первой победы немца в «Формуле-1», пройдет 13 мая в Женеве. Среди выставленных часов F.P. Journe Vagabondage 1 Model, которые оцениваются более чем в $1 млн

Михаэль Шумахер (Фото: Mark Thompson / Allsport / Getty Images)

Восемь часов, связанных с ключевыми моментами спортивной карьеры семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, выставлены на аукцион Christie's 13 мая в Женеве, сообщает Bloomberg.

Среди лотов — F.P. Journe Vagabondage 1 Model, подаренные гонщику руководителем команды Ferrari Жаном Тодтом, — в платиновом корпусе, с логотипом Ferrari и шлемом Шумахера.

По словам представителя аукциона, эти единственные в своем роде часы могут быть проданы более чем за $1,1 млн.

Также на аукцион выставлены Audemars Piguet Royal Oak из белого золота ($168-270 тыс.), подаренные Шумахеру за шестой чемпионский титул, и Rolex Daytona Paul Newman ($224-449 тыс.).

Шумахер в конце декабря 2013 года серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В 2021 году на платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын гонщика заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.