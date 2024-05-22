УЕФА назвал место проведения финала Лиги чемпионов сезона 2025/26
Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене». Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Дублине. Венгрия примет финал главного еврокубкового турнира впервые.
Решение по поводу сезона 2026/27 было отложено до сентября, Итальянская федерация футбола (FIGC) должна будет предоставить информацию о планах реконструкции стадиона «Сан-Сиро» в Милане.
В нынешнем сезоне финал Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия», пройдет 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне. В 2025 году решающий матч турнира примет Мюнхен.
Кроме того, УЕФА назвал города, которые примут другие финалы еврокубковых турниров:
Лига Европы
2026 — Стамбул
2027 — Франкфурт
Лига конференций
2026 — Лейпциг
2027 — Стамбул
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