УЕФА назвал место проведения финала Лиги чемпионов сезона 2025/26

Решающий матч главного еврокубкового турнира в 2026 году впервые в своей истории примет Венгрия. Встреча состоится в Будапеште на «Пушкаш Арене»

Трофей Лиги чемпионов (Фото: Miguel A. Lopes / Pool via Getty Images)

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Дублине. Венгрия примет финал главного еврокубкового турнира впервые.

Решение по поводу сезона 2026/27 было отложено до сентября, Итальянская федерация футбола (FIGC) должна будет предоставить информацию о планах реконструкции стадиона «Сан-Сиро» в Милане.

В нынешнем сезоне финал Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия», пройдет 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне. В 2025 году решающий матч турнира примет Мюнхен.

Кроме того, УЕФА назвал города, которые примут другие финалы еврокубковых турниров:

Лига Европы

2026 — Стамбул

2027 — Франкфурт

Лига конференций

2026 — Лейпциг

2027 — Стамбул