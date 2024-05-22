Российской биатлонистке одобрили смену спортивного гражданства

Призер чемпионата России в эстафете Ксения Шнейдер, которая ранее вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья, теперь будет выступать за Белоруссию

Ксения Шнейдер (Фото: biathlonrus.com)

Исполком Союза биатлонистов России (СБР) согласовал смену спортивного гражданства Ксении Шнейдер. Об этом сообщается на сайте СБР.

Теперь 24-летняя спортсменка будет выступать за Белоруссию.

Шнейдер ранее вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья.

У Шнейдер в прошлом сезоне не было призовых мест в личных гонках, на чемпионате России биатлонистка завоевала серебро в эстафете 4x6 км в составе сборной Тюменской области.

Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).