Бывшая биатлонистка сборной России Никулина завершила карьеру в 32 года
Бывшая биатлонистка сборной России Анна Никулина завершила профессиональную карьеру в возрасте 32 лет. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации биатлона Новосибирской области Александр Никифоров.
Никулина представляла Новосибирскую область. «Она уходит в декретный отпуск и заканчивает карьеру», — сказал Никифоров.
Никулина в сезоне 2014/15 стала обладательницей Кубка IBU. На Кубке мира россиянка провела четыре гонки, лучший результат — девятое место в эстафете в Хохфильцене в 2015 году.
В последний раз в международных соревнованиях Никулина участвовала в 2020 году.
В прошедшем сезоне карьеру завершили 36-летний бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев и 39-летняя чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт.
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