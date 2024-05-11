Российская биатлонистка Анна Никулина завершила карьеру в 32 года

Бывшая биатлонистка сборной России Никулина завершила карьеру в 32 года

Анна Никулина, обладательница Кубка IBU сезона 2014/15, решила уйти в декретный отпуск и завершить карьеру

Анна Никулина (Фото: Евгений Тумашов / ТАСС)

Бывшая биатлонистка сборной России Анна Никулина завершила профессиональную карьеру в возрасте 32 лет. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации биатлона Новосибирской области Александр Никифоров.

Никулина представляла Новосибирскую область. «Она уходит в декретный отпуск и заканчивает карьеру», — сказал Никифоров.

Никулина в сезоне 2014/15 стала обладательницей Кубка IBU. На Кубке мира россиянка провела четыре гонки, лучший результат — девятое место в эстафете в Хохфильцене в 2015 году.

В последний раз в международных соревнованиях Никулина участвовала в 2020 году.

В прошедшем сезоне карьеру завершили 36-летний бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев и 39-летняя чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт.