«Интер» сменил владельца из-за долгов

Двадцатикратный чемпион Италии перешел во владение американскому фонду Oaktree после того, как китайский холдинг Suning Group не смог вовремя выплатить долг в размере €395 млн

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Итальянский футбольный клуб «Интер» перешел во владение американскому фонду Oaktree. Об этом сообщает Sky Sport Italy со ссылкой на заявление фонда.

Смена владельца произошла из-за того, что китайский холдинг Suning Group не смог вовремя выплатить взятый у Oaktree три года назад кредит в €395 млн.

«В мае 2021 года, когда клуб готов был зафиксировать рекордные финансовые потери за финансовый год, Oaktree предоставил холдинговым компаниям «Интера» необходимые ресурсы для стабилизации финансового положения и продолжения его деятельности, а также гарантировал выплату зарплат игроков и сотрудников», — говорится в заявлении фонда.

В Oaktree добавили, что собираются уделить первоначальное внимание операционной и финансовой стабильности клуба. «Oaktree с величайшим уважением относится к истории «Интера», страсти игроков, лояльности болельщиков, а также высоко ценит важную роль клуба по отношению к Милану, Италии и всему мировому спортивному сообществу. Oaktree намерен тесно сотрудничать с нынешней управленческой командой «Интера», с лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами», — также сказано в заявлении.

В нынешнем сезоне «Интер» в 20-й раз в своей истории выиграл чемпионат Италии, а также завоевал Суперкубок страны.

Suning Holdings владел «Интером» с 2016 года.