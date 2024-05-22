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Один из лучших российских конькобежцев решил сменить гражданство

Один из лучших российских конькобежцев Семериков решил сменить гражданство
Многократный призер чемпионатов мира Данила Семериков решил выступать за Узбекистан
Данила Семериков
Данила Семериков (Фото: EPA / ТАСС)

Российский конькобежец Данила Семериков сообщил «Матч ТВ», что намерен перейти в сборную Узбекистана.

По словам 29-летнего спортсмена, предложение о переходе он получил в прошлом году. «Моя единственная цель в спорте — продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям. Это осязаемая цель, и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», — сказал спортсмен.

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Семериков — четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира (трижды в командной гонке и один раз на дистанции 10 000 м), трехкратный призер чемпионатов Европы (два серебра в командных гонках и бронза в масс-старте), многократный чемпион России.

Российские конькобежцы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.

В прошлом году российская конькобежка, многократный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева получила гражданство Казахстана, а чемпион России Владимир Семирунний сообщил, что намерен выступать за сборную Польши.

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конькобежцы Данила Семериков смена гражданства
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