Один из лучших российских конькобежцев решил сменить гражданство
Российский конькобежец Данила Семериков сообщил «Матч ТВ», что намерен перейти в сборную Узбекистана.
По словам 29-летнего спортсмена, предложение о переходе он получил в прошлом году. «Моя единственная цель в спорте — продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям. Это осязаемая цель, и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», — сказал спортсмен.
Семериков — четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира (трижды в командной гонке и один раз на дистанции 10 000 м), трехкратный призер чемпионатов Европы (два серебра в командных гонках и бронза в масс-старте), многократный чемпион России.
Российские конькобежцы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.
В прошлом году российская конькобежка, многократный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева получила гражданство Казахстана, а чемпион России Владимир Семирунний сообщил, что намерен выступать за сборную Польши.
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