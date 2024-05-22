Один из лучших российских конькобежцев решил сменить гражданство

Многократный призер чемпионатов мира Данила Семериков решил выступать за Узбекистан

Данила Семериков (Фото: EPA / ТАСС)

Российский конькобежец Данила Семериков сообщил «Матч ТВ», что намерен перейти в сборную Узбекистана.

По словам 29-летнего спортсмена, предложение о переходе он получил в прошлом году. «Моя единственная цель в спорте — продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям. Это осязаемая цель, и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», — сказал спортсмен.

Семериков — четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира (трижды в командной гонке и один раз на дистанции 10 000 м), трехкратный призер чемпионатов Европы (два серебра в командных гонках и бронза в масс-старте), многократный чемпион России.

Российские конькобежцы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.

В прошлом году российская конькобежка, многократный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева получила гражданство Казахстана, а чемпион России Владимир Семирунний сообщил, что намерен выступать за сборную Польши.