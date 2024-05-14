Призер чемпионата России по биатлону сменила спортивное гражданство

Ксения Шнейдер вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья и в следующем сезоне будет выступать за Белоруссию

Ксения Шнейдер (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер со следующего сезона будет выступать за сборную Белоруссии. Об этом «Матч ТВ» сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, за которую выступала спортсменка.

24-летняя Шнейдер вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья.

«Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что еще сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдет в команду дружественной страны», — сказал Кугаевский.

По словам Кугаевского, после встречи Шнейдер и Воробья с президентом Федерации биатлона Белоруссии Андрианом Цибульским ими было принято решение о немедленном переходе. «Вчера провели с ним переговоры и было принято решение отпустить Ксению из команды Тюменской области без предварительных условий и компенсации», — сообщил Кугаевский.

У Шнейдер в прошлом сезоне не было призовых мест в личных гонках, на чемпионате России биатлонистка завоевала серебро в эстафете 4x6 км в составе сборной Тюменской области.

Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).