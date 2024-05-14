Призер чемпионата России по биатлону сменила спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ксения Шнейдер со следующего сезона будет выступать за сборную Белоруссии. Об этом «Матч ТВ» сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, за которую выступала спортсменка.
24-летняя Шнейдер вышла замуж за белорусского биатлониста Максима Воробья.
«Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что еще сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдет в команду дружественной страны», — сказал Кугаевский.
По словам Кугаевского, после встречи Шнейдер и Воробья с президентом Федерации биатлона Белоруссии Андрианом Цибульским ими было принято решение о немедленном переходе. «Вчера провели с ним переговоры и было принято решение отпустить Ксению из команды Тюменской области без предварительных условий и компенсации», — сообщил Кугаевский.
У Шнейдер в прошлом сезоне не было призовых мест в личных гонках, на чемпионате России биатлонистка завоевала серебро в эстафете 4x6 км в составе сборной Тюменской области.
Российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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