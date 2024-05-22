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НХЛ назвала Шестеркина кандидатом на приз лучшему игроку плей-офф

Сайт НХЛ назвал Шестеркина кандидатом на приз лучшему игроку плей-офф
Перед стартом полуфиналов сайт НХЛ составил список из семи кандидатов на «Конн Смайт Трофи», среди который оказался российский голкипер «Рейнджерса»
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters)

НХЛ на своем сайте в преддверии старта полуфинальных серий Кубка Стэнли составила список кандидатов на «Конн Смайт Трофи» — приз, который вручается лучшему игроку плей-офф.

В списке кандидатов российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Россиянин одержал восемь побед в 10 матчах в текущем плей-офф, отражая 92,3% бросков при коэффициенте надежности 2,40.

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Также среди кандидатов на приз названы Александр Барков («Флорида Пантерз»), Эван Бушар, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон Ойлерз»), Миро Хейсканен, Уайатт Джонстон (оба — «Даллас Старз») и Винсент Трочек («Рейнджерс»).

В полуфиналах плей-офф НХЛ «Эдмонтон» сыграет с «Далласом», победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» — с «Флоридой».

Шестеркину 28 лет, он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022-м россиянин получил «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю сезона в НХЛ.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин
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