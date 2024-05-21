Шесть россиян вышли в полуфинал Кубка Стэнли

Шесть россиян вышли в полуфинал Кубка Стэнли

Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли. «Эдмонтон» сыграет с «Далласом», победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» — с «Флоридой»

Артемий Панарин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Ванкувер Кэнакс» дома проиграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:3 обыграл в заключительном матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал.

У хозяев шайбы забросили Конор Гарланд (52) и Филип Гронек (56), у гостей — Коди Сеси (22-я минута), Эван Бушар (26) и Райан Ньюджент-Хопкинс (36).

Лучший снайпер «Ванкувера» Брок Босер пропустил матч из-за обнаруженного тромба.

Счет в серии стал 4:3 в пользу «Эдмонтона», который в полуфинале сыграет с «Даллас Старз», лучшей командой Западной конференции в регулярном чемпионате.

На Востоке за выход в финал Кубка Стэнли поборются победитель регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Полуфинальный раунд стартует в ночь на 23 мая мск.

В полуфиналах Кубка Стэнли выступят шесть россиян: вратарь Игорь Шестёркин, нападающий Артемий Панарин (оба — «Рейнджерс»), голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, форвард Владимир Тарасенко (все — «Флорида»), а также нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.

Клубы с россиянами в составе неизменно с 2016 года выигрывают Кубок Стэнли. Эта серия продлилась бы в случае выхода «Ванкувера» в полуфинал.