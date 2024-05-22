 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Халк рассказал, что хотел покинуть «Зенит» из-за зависти одноклубников

Халк рассказал о зависти российских одноклубников после его перехода в «Зенит»
Бразильский нападающий вспомнил, что ему было некомфортно после перехода в «Зенит» из-за зависти со стороны российских одноклубников, которые его бойкотировали. Халк сказал, что сначала хотел уйти из команды, но его не отпустили
Халк
Халк (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Бразильский нападающий Халк рассказал, что после перехода в «Зенит» в 2012 году вначале испытывал дискомфорт из-за непринятия со стороны российских партнеров по команде. 37-летнего футболиста цитирует Noataque.

«Начало было трудным. Для меня и для [Акселя] Витселя. Он пришел из «Бенфики», я — из «Порту». Они подписали его, а затем и меня. В то время они заплатили за меня €60 млн. Когда мы туда приехали, игроки начали завидовать, потому что они были старше и русскими», — вспомнил Халк.

Трехкратный чемпион России из Швеции извинился за выступления за ЦСКА
Спорт
Понтус Вернблум

По словам Халка, когда они забивали голы, то игроки не праздновали, а просто отворачивались. «Нас они вообще бойкотировали. Помню, я тогда сказал своему менеджеру: «Чувак, я хочу уйти». Это было в первый год. Он сказал, что президент (в то время эту должность занимал Александр Дюков. — РБК Спорт) меня не отпустит, но наведет порядок в раздевалке», — сказал бразилец.

Халк добавил, что через полтора года это удалось. «Президент навел порядок в раздевалке, убрал четырех-пятерых игроков и продлил мой контракт. Тогда мы выиграли все, атмосфера была чудесной», — заключил бразилец.

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, с командой стал чемпионом России, завоевал Суперкубок и Кубок страны. После российской команды форвард перешел в «Шанхай СИПГ». С 2021 года он выступает на родине за «Атлетико Минейро».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Халк (футболист)
Материалы по теме
L'Equipe узнала об отказе Франции вызывать на Олимпиаду игрока «Зенита»
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» благодаря пента-трику Кассьерры
Спорт
В «Зените» назвали «ядовитыми слухами» информацию об оскорблении игроков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 21 мая, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 21 мая, 16:37
Польша закупила у США аэростаты для наблюдения за границей с Россией Политика, 11:32
Француженка объяснила допинг сексуальным контактом и избежала отстранения Спорт, 11:25
В МИДе заявили об отсутствии приглашения на 80-летие высадки в Нормандии Политика, 11:24
Король Бахрейна приедет в Москву на переговоры с Путиным Политика, 11:10
Садоводов предложили штрафовать, если они за 3 года не освоят участки Общество, 11:10
Халк рассказал, что хотел покинуть «Зенит» из-за зависти одноклубников Спорт, 11:03
Промышленность и ИТ: как совмещать импортозамещение и развитие инноваций Компании, 11:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Срок исковой давности по коммунальным платежам: есть ли и какой Недвижимость, 11:00
ФНС опровергла обыски и задержание главы свердловского управления Политика, 10:58
Глава СНБО призвал снять запрет США на применение оружия Политика, 10:55
В App Store на несколько часов появилось новое приложение «Тинькофф» Технологии и медиа, 10:53
5 советов, которые помогут увеличить повторные продажи Pro, 10:52
В Белгородской области мужчина погиб в результате «воздушной атаки» Политика, 10:50
Газизов сообщил, кто будет тренировать махачкалинское «Динамо» в РПЛ Спорт, 10:33