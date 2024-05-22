Халк рассказал, что хотел покинуть «Зенит» из-за зависти одноклубников

Бразильский нападающий вспомнил, что ему было некомфортно после перехода в «Зенит» из-за зависти со стороны российских одноклубников, которые его бойкотировали. Халк сказал, что сначала хотел уйти из команды, но его не отпустили

Халк (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Бразильский нападающий Халк рассказал, что после перехода в «Зенит» в 2012 году вначале испытывал дискомфорт из-за непринятия со стороны российских партнеров по команде. 37-летнего футболиста цитирует Noataque.

«Начало было трудным. Для меня и для [Акселя] Витселя. Он пришел из «Бенфики», я — из «Порту». Они подписали его, а затем и меня. В то время они заплатили за меня €60 млн. Когда мы туда приехали, игроки начали завидовать, потому что они были старше и русскими», — вспомнил Халк.

По словам Халка, когда они забивали голы, то игроки не праздновали, а просто отворачивались. «Нас они вообще бойкотировали. Помню, я тогда сказал своему менеджеру: «Чувак, я хочу уйти». Это было в первый год. Он сказал, что президент (в то время эту должность занимал Александр Дюков. — РБК Спорт) меня не отпустит, но наведет порядок в раздевалке», — сказал бразилец.

Халк добавил, что через полтора года это удалось. «Президент навел порядок в раздевалке, убрал четырех-пятерых игроков и продлил мой контракт. Тогда мы выиграли все, атмосфера была чудесной», — заключил бразилец.

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, с командой стал чемпионом России, завоевал Суперкубок и Кубок страны. После российской команды форвард перешел в «Шанхай СИПГ». С 2021 года он выступает на родине за «Атлетико Минейро».