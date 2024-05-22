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Газизов сообщил, кто будет тренировать махачкалинское «Динамо» в РПЛ

Газизов: Биджиев останется главным тренером махачкалинского «Динамо» в РПЛ
Генеральный директор клуба заявил, что Хасанби Биджиев, который в феврале сменил в «Динамо» Курбана Бердыева, сохранит пост главного тренера после выхода в РПЛ
Хасанби Биджиев
Хасанби Биджиев (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Хасанби Биджиев останется на посту главного тренера махачкалинского «Динамо» после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом «Чемпионату» сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Не вижу оснований для этого [смены тренера], он остается», — сказал Газизов.

Биджиев в феврале сменил в «Динамо» Курбана Бердыева. «После такого специалиста, как Бердыев, очень тяжело заходить в команду. Поначалу непонятно, как тренера воспримет раздевалка. Я очень рад, что Хасанби Эдуардович смог все преодолеть, он огромный молодец, большой специалист. Это общая победа», — добавил Газизов.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ
Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории завоевало право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

Биджиеву 58 лет, главным тренером он ранее работал в нальчикском «Спартаке», курском «Авангарде» и волгоградском «Роторе», был спортивным директором пермского «Амкара» и махачкалинского «Анжи», техническим директором московского «Локомотива».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Махачкала Шамиль Газизов Хасанби Биджиев
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