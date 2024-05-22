Газизов сообщил, кто будет тренировать махачкалинское «Динамо» в РПЛ
Хасанби Биджиев останется на посту главного тренера махачкалинского «Динамо» после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом «Чемпионату» сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
«Не вижу оснований для этого [смены тренера], он остается», — сказал Газизов.
Биджиев в феврале сменил в «Динамо» Курбана Бердыева. «После такого специалиста, как Бердыев, очень тяжело заходить в команду. Поначалу непонятно, как тренера воспримет раздевалка. Я очень рад, что Хасанби Эдуардович смог все преодолеть, он огромный молодец, большой специалист. Это общая победа», — добавил Газизов.
Махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории завоевало право выступить в РПЛ в следующем сезоне.
Биджиеву 58 лет, главным тренером он ранее работал в нальчикском «Спартаке», курском «Авангарде» и волгоградском «Роторе», был спортивным директором пермского «Амкара» и махачкалинского «Анжи», техническим директором московского «Локомотива».
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