«Металлург» в третий раз обыграл «Локомотив» в финале Кубке Гагарина

«Металлург» оказался в шаге от победы в Кубке Гагарина

Третий матч серии прошел в Ярославле и завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу магнитогорского клуба. «Металлург» ведет в серии со счетом 3–0

Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу подряд в финальной серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».

Основное время матча в Ярославле завершилось со счетом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). У «Металлурга» отличился Дмитрий Силантьев на 35-й минуте. У «Локомотива» забил Георгий Иванов (52). Еще один гол хозяев в первом периоде отменили после видеопросмотра из-за положения вне игры.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Петунин (64).

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Металлурга».

Четвертый матч пройдет 24 апреля в Ярославле.

«Локомотив» второй раз играет в финале Кубка Гагарина, «Металлург» — в пятый (дважды брал трофей в 2014 и 2016 годах).