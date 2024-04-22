«Металлург» оказался в шаге от победы в Кубке Гагарина
Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу подряд в финальной серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».
Основное время матча в Ярославле завершилось со счетом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). У «Металлурга» отличился Дмитрий Силантьев на 35-й минуте. У «Локомотива» забил Георгий Иванов (52). Еще один гол хозяев в первом периоде отменили после видеопросмотра из-за положения вне игры.
Победную шайбу в овертайме забросил Александр Петунин (64).
Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Металлурга».
Четвертый матч пройдет 24 апреля в Ярославле.
«Локомотив» второй раз играет в финале Кубка Гагарина, «Металлург» — в пятый (дважды брал трофей в 2014 и 2016 годах).
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