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«Металлург» оказался в шаге от победы в Кубке Гагарина

«Металлург» в третий раз обыграл «Локомотив» в финале Кубке Гагарина
Третий матч серии прошел в Ярославле и завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу магнитогорского клуба. «Металлург» ведет в серии со счетом 3–0
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Магнитогорский «Металлург» одержал третью победу подряд в финальной серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».

Основное время матча в Ярославле завершилось со счетом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). У «Металлурга» отличился Дмитрий Силантьев на 35-й минуте. У «Локомотива» забил Георгий Иванов (52). Еще один гол хозяев в первом периоде отменили после видеопросмотра из-за положения вне игры.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Петунин (64).

Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу «Металлурга».

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Четвертый матч пройдет 24 апреля в Ярославле.

«Локомотив» второй раз играет в финале Кубка Гагарина, «Металлург» — в пятый (дважды брал трофей в 2014 и 2016 годах).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Локомотив Ярославль
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