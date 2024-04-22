Новак Джокович в пятый раз получил спортивный «Оскар» как атлет года

Лучшими спортсменами года стали сербский теннисист Новак Джокович и испанская футболистка Айтана Бонмати. Фонд Рафаэля Надаля получил награду «Спорт для добра», Джуд Беллингем — «Прорыв года», Симона Байлз — «Возвращение года»

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Первая ракетка мира серб Новак Джокович получил престижную премию Laureus, которую называют спортивным «Оскаром», в номинации «Спортсмен года». Церемония вручения состоялась в понедельник в Мадриде.



На награду лучшему спортсмену года также претендовали футболисты Лионель Месси (стал лауреатом в 2023 году) и Эрлинг Холанд, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен, прыгун с шестом Арман Дюплантис, бегун Ноа Лайлс.

Джокович также получал награду в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах. Это его пятая награда, больше только у завершившего карьеру швейцарского теннисиста Роджера Федерера — пять как у спортсмена года и одна «Возвращение года».

Премию спортсменки года получила испанская футболистка Айтана Бонмати, которая выиграла чемпионат мира.

Также были вручены следующие награды:

«Команда года» — женская сборная Испании по футболу;

«Прорыв года» — полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем;

«Возвращение года» — четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз;

«Спортсмен года с ограниченными возможностями» — голландская теннисистка Диде де Гроот, выигравшая 39 турниров «Большого шлема» среди колясочников;

«Спорт для добра» — фонд Рафаэля Надаля;

«Спортсмен года в экстремальных видах» — 14-летняя австралийская скейтбордистка Ариса Трю.



Премия вручается с 2000 года, ее лауреаты получают 30-сантиметровую статуэтку от Cartier из золота и серебра.



В 2001 году награду в номинации «Прорыв года» получил Марат Сафин, а 2007-м и 2009-м спортсменкой года признавали Елену Исинбаеву.