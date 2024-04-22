Гимнастка Дина Аверина перенесла операцию
Вице-чемпионка Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина перенесла операцию. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Аверина опубликовала фотографию из больничной палаты с забинтованной правой кистью.
«Спасибо всем, кто переживал за меня, ведь это моя первая операция и я очень боялась и переживала», — написала 25-летняя гимнастка, отметив, что операция прошла успешно.
Дина и ее сестра Арина в феврале завершили карьеру.
Аверины еще в 2022 году говорили, что завершат выступления, если сборную России не допустят на Олимпиаду в Париже. Глава национальной федерации художественной гимнастики Ирина Винер после этого заявила, что сборная России не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.
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