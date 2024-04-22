Гимнастка Дина Аверина перенесла операцию

Дина Аверина завершила карьеру в феврале. По ее словам, она очень боялась первой операции, но все прошло успешно

Дина Аверина (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Вице-чемпионка Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина перенесла операцию. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Аверина опубликовала фотографию из больничной палаты с забинтованной правой кистью.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, ведь это моя первая операция и я очень боялась и переживала», — написала 25-летняя гимнастка, отметив, что операция прошла успешно.

Дина и ее сестра Арина в феврале завершили карьеру.

Аверины еще в 2022 году говорили, что завершат выступления, если сборную России не допустят на Олимпиаду в Париже. Глава национальной федерации художественной гимнастики Ирина Винер после этого заявила, что сборная России не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.