«Внесли вклад в историю». Что говорят о завершении карьеры Авериных
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Спортсменки заявили, что их решение является осознанным. «Мы думали давно, поговорили с Ириной Александровной Винер, надо было все осознать и принять», — цитирует Дину Аверину ТАСС.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер отметила, что сейчас Аверины «занимаются государственной работой».
«Дина и Арина приняли такое решение. Но они сделали огромное дело и сейчас занимаются государственной работой. Итог совместной работы? Они — олимпийские чемпионки», — сказала Винер.
Гимнасткам по 25 лет, Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира.
Реакция экспертов
Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы
«Прекрасные девочки. У них была чудесная карьера. Было высокое мастерство и красивые выступления. Расстроили тогда, когда их засудили на Олимпиаде в Токио. Но у всего есть свои плюсы. После Игр девочки получили всенародную любовь. Их, как сестер, всегда рассматривали только вместе. Они красивые и умные девочки. У них еще долгая жизнь. У гимнастики есть прекрасное преимущество — спортсмены рано начинают и рано заканчивают, зато на раннем возрасте открываются новые возможности. Я не могу сказать о том, стоит ли им идти в Госдуму, тут нужно думать не мне, а им. Это должно быть их желание. Очень много ограничений у людей, которые в Госдуме и готов ли человек к этим ограничениям. Одно дело способность и умение, другое — желание», — сказала Журова «РБК Спорт».
Василий Титов, президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР)
«Они великие спортсменки, я испытываю к ним огромное уважение, которые добились самых высоких результатов. Дина и Арина Аверины — потрясающие таланты. Мне очень жаль, что так нелепо складывается ситуация с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры. Сестры Аверины могли бы совершенно спокойно принимать участие в ОИ в Париже, но такова жизнь, давайте принимать ее такой, какая она есть. Мы можем только восхищаться тем, как эти девочки построили свою спортивную карьеру и каких результатов они достигли», — приводит слова Титов «Матч ТВ».
Вера Шаталина, личный тренер Авериных
«Карьера действительно была очень яркой, необычной. В художественной гимнастике это нонсенс, чтобы две родные сестры, тем более близняшки, показывали высокого уровня результат. Крайне редко в спорте бывает, чтобы две родные сестры были полностью равноценными спортсменками», — отметила Шаталина «Матч ТВ».
Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
«Сестры Аверины — большая редкость. Редкость в том, чтобы на высоком уровне длительное время представлять нашу страну. Новость о завершении карьеры была ожидаемой. Дай бог, чтобы в нашей стране однажды появились такие же гимнастики, как Дина и Арина Аверины», — цитирует Хоркину Metaratings.ru.
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР
«Это действительно грустная новость для нашего спорта. Сколько ж лет они радовали нас! Представляете, 13 лет! Ну кто так еще может? Они как никто выступали и добивались успеха. Дина и Арина радовали нас с малых лет. Мы имели возможность наблюдать их в детстве, уже в более взрослом возрасте. Великолепные 13 лет карьеры. Честно, не могу предположить, что они будут дальше делать. Но, я хочу пожелать им счастливой жизни, встретить прекрасных людей, полюбить, выйти замуж и родить детей. Наслаждаться своими прошлыми успехами в другой жизни. Вместе с этим хочу поздравить Ирину Винер с такими прекрасными воспитанницами, которых она вела целых 13 лет. Такой срок и их достижения — не шутка», — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Алексей Немов, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике
«Когда мы говорим о людях, которые выиграли столько раз чемпионаты мира, то это говорит о том, что они внесли очень значительный вклад в историю художественной гимнастики. Я считаю, что благодаря их труду, их тренерам, их коллективу, их родителям в нашей стране они добились практически всего, чего могли только добиться. Даже не выиграв золотые олимпийские медали, которые не дали, к сожалению, по субъективным оценкам, на мой взгляд, девчонки заслуживают искреннего уважения. И я считаю, что они достойны быть одними из самых, так сказать, востребованных людей в нашей стране в художественной гимнастике, да и в спорте вообще в целом», — заявил Немов «СЭ».
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