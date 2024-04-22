Футболист «Спартака» перевел мошенникам ₽900 тыс.

Леон Классен за два дня перевел 900 тыс. руб. человеку, который в мессенджере выдавал себя за его друга. Об обмане он узнал через несколько дней и обратился в полицию, которая возбудила дело о мошенничестве в крупном размере

Леон Классен (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Защитник московского «Спартака» Леон Классен обратился в полицию из-за действий мошенника, который от лица его друга через WhatsApp выманил у него 900 тыс. руб. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД. Информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество в крупном размере, предусматривает до шести лет лишения свободы) в отношении неустановленного лица.

Классен сообщил, что в начале апреля с аккаунта с фотографией знакомого на аватарке к нему поступила просьба одолжить 400 тыс. руб., которые он и перевел по указанному номеру. На следующий день с того же номера у футболиста попросили еще 700 тыс. руб., но банковский лимит позволил перевести только 500 тыс. руб.

Через шесть дней Классен в ходе общения со знакомым, от имени которого получил сообщения, узнал, что никаких денежных средств тот не просил.

Классену 23 года, он родился в Германии, куда его родители переехали из России. Выступал за юношеские и молодежную сборную России, в декабре 2021-го стал игроком «Спартака».

В этом сезоне на счету Классена два гола и передача в 10 матчах за «красно-белых».