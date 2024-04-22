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В Подмосковье хоккеист сломал клюшку о голову соперника в детской лиге
В Подмосковье хоккеист сломал клюшку о голову соперника в матче детских команд
Инцидент произошел в матче игроков 2011 года рождения — игрок «Белых медведей» отомстил за силовой прием, ударив соперника клюшкой по голове, а потом в потасовке стащил с него шлем и выбросил за борт. Обоих удалили до конца матча
Хоккеист команды «Белые медведи» ударил клюшкой по голове соперника в матче Национальной детской хоккейной лиги (НДХЛ) с балашихинским «Технопулом».
Матч между хоккеистами 2011 года рождения прошел 20 апреля в Долгопрудном и завершился победой московской команды со счетом 6:2.
В концовке второго периода при счете 4:1 хоккеист «Технопула» приложил к борту соперника, который после остановки игры сзади ударил его клюшкой по шлему и сломал ее.
В ответ игрок «Технопула» бросил в него обломки клюшки, завязалась потасовка, в которой хоккеист «Белых медведей» снял шлем соперника и выбросил его за борт.
Обоих удалили до конца матча.
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