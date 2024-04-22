В Подмосковье хоккеист сломал клюшку о голову соперника в матче детских команд

В Подмосковье хоккеист сломал клюшку о голову соперника в детской лиге

Инцидент произошел в матче игроков 2011 года рождения — игрок «Белых медведей» отомстил за силовой прием, ударив соперника клюшкой по голове, а потом в потасовке стащил с него шлем и выбросил за борт. Обоих удалили до конца матча

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Хоккеист команды «Белые медведи» ударил клюшкой по голове соперника в матче Национальной детской хоккейной лиги (НДХЛ) с балашихинским «Технопулом».

Матч между хоккеистами 2011 года рождения прошел 20 апреля в Долгопрудном и завершился победой московской команды со счетом 6:2.

В концовке второго периода при счете 4:1 хоккеист «Технопула» приложил к борту соперника, который после остановки игры сзади ударил его клюшкой по шлему и сломал ее.

В ответ игрок «Технопула» бросил в него обломки клюшки, завязалась потасовка, в которой хоккеист «Белых медведей» снял шлем соперника и выбросил его за борт.

Обоих удалили до конца матча.