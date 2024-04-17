«Барселона» упустила возможность заработать $74 млн из-за проигрыша ПСЖ

Не попав в полуфинал Лиги чемпионов, «Барселона» осталась без клубного чемпионата мира (и $53,2 млн), призовых от УЕФА и доходов от домашнего матча. При этом клуб заработал в этом сезоне Лиги чемпионов более $100 млн

Фото: David Ramos / Getty Images

Вылетев из Лиги чемпионов в четвертьфинале, «Барселона» упустила шанс заработать около $74 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные испанских СМИ и УЕФА.

«Барселона» накануне разгромно уступила ПСЖ в ответном четвертьфинальном матче (1:4) и завершила выступление в турнире.

«Барселона» лишилась шанса обогнать «Атлетико» и взять последнюю квоту от Испании на клубный чемпионат мира 2025 года, получив за участие $53,2 млн.

Выход в полуфинал Лиги чемпионов принес бы каталонцам $13,3 млн от УЕФА, а также, по данным Mundo Deportivo, еще $2–3 млн по спонсорским и телевизионным контрактам и около $6,4 млн заработка на домашнем матче.

При этом «Барселона» благодаря выходу в четвертьфинал уже заработала $86,7 млн и получит еще около $16 млн после распределения денег от спонсоров и телетрансляций среди испанских участников Лиги чемпионов.

В итоге клуб заработает в еврокубках немногим меньше, чем в 2020 году, когда он также дошел до четвертьфинала (€100,2 млн).