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Американец фразой «чувствую себя идиотом» оценил ничью с Непомнящим

Каруана: чувствую себя идиотом после ничьей с Непомнящим
Победитель партии Каруана — Непомнящий мог догнать по очкам Гукеша Доммараджу и сыграть тай-брейк, но американец несколько раз упускал преимущество. На пресс-конференции Каруана удивлялся, как мог не выиграть такую позицию
Фабиано Каруана
Фабиано Каруана (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана выразил недовольство своей игрой в последней партии турнира претендентов в Торонто, где упустил шансы на тай-брейк. Об этом сообщила пресс-служба международной федерации (FIDE).

По ходу партии с россиянином Яном Непомнящим американец несколько раз упускал преимущество и в итоге согласился на ничью на 109-м ходу. Оба соперника в случае победы могли гарантировать себе тай-брейк, но в итоге разделили второе место с Хикару Накамурой, набрав по 8,5 очка. Победителем турнира стал индиец Гукеш Доммараджу.

«Я чувствую себя идиотом», — сказал Каруана на пресс-конференции, при разборе партии он отметил, что «не выиграть в этой позиции было удивительно».

Непомнящий впервые за четыре года не смог выиграть турнир претендентов
Спорт
Ян Непомнящий

Каруана занимает второе место в рейтинге FIDE, Непомнящий — седьмой.

Россиянин выиграл последние два турнира претендентов, но в титульных матчах уступил Магнусу Карлсену (2021 год) и Дин Лижэню (2023).

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Теги
Анна Сатдинова
шахматы Ян Непомнящий Международная шахматная федерация (FIDE)
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