Овечкин призвал забыть поражение в первом матче плей-офф НХЛ

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» отметил, что его команде необходимо намного лучше играть

Александр Овечкин (Фото: Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин призвал забыть поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли. Слова форварда цитирует пресс-служа Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Первый период прошел нормально. Во втором периоде мы допускаем пару ошибок, и они забивают голы. Но мы все понимаем, что это плей-офф. Всем нужно играть намного лучше, так что забудем об этом поражении и будем двигаться вперед», — сказал Овечкин.

«Вашингтон Кэпиталз» в ночь на 22 апреля уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1. Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин ни разу не попал в створ при семи попытках.

«Рейнджерс» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч противостояний пройдет в ночь на 24 апреля по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» (114 очков в 82 матчах) занял первое место, а «Вашингтон» (91 очко) вышел в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции.