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Овечкин впервые за шесть лет не нанес бросков в створ в игре плей-офф НХЛ

Овечкин впервые за шесть лет не нанес бросков в створ в матче плей-офф НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:4 в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтт Ремпе (25-я минута), Артемий Панарин (25), Джимми Веси (27) и Крис Крайдер (57). У проигравших отличился Мартин Фегервары (28).

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин ни разу не попал в створ при семи попытках: две были мимо и пять заблокированы. 38-летний форвард, который провел 148 игр в Кубке Стэнли, не нанес ни одного броска в створ ворот в матче плей-офф в четвертый раз за карьеру: ранее это произошло в играх против «Монреаля» в 2010 году, «Рейнджерс» в 2012 году и «Питтсбурга» в 2018 году.

Стоит отметить, что в прошедшем регулярном чемпионате Овечкин провел пять матчей без бросков в створ — его личный антирекорд за сезон.

«Рейнджерс» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч противостояний пройдет в ночь на 24 апреля по московскому времени.

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Теги
Хоккей НХЛ Кубок Стэнли Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Александр Овечкин Артемий Панарин
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