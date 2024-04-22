«Барселона» в третий раз в сезоне проиграла мадридскому «Реалу»

Матч в Мадриде завершился победой хозяев со счетом 3:2. «Реал» оторвался от «Барселоны» на 11 очков за шесть туров до конца чемпионата

Главный тренер «Барселоны» Хави (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Мадридский «Реал» победил «Барселону» в 32-м туре чемпионата Испании. Матч в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 3:2.

На шестой минуте счет открыл защитник каталонцев Андреас Кристенсен. На 18-й минуте счет сравнял хавбек Винисиус Жуниор, реализовав пенальти.

На 69-й минуте «Барселона» вновь вышла вперед благодаря голу полузащитника Фермина Лопеса. Через четыре минуты счет сравнял защитник Лукас Васкес. На первой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

Ранее в этом сезоне «Реал» уже дважды обыгрывал команду Хави — в 11-м туре со счетом 2:1 и в Суперкубке со счетом 4:1.

Суперкомпьютер Opta перед матчем называл команду Карло Анчелотти фаворитом встречи — «Реал» до этой встречи не проигрывал на протяжении 25 игр чемпионата (19 побед и 6 ничьих).

У «Барселоны» была десятиматчевая беспроигрышная серия в турнире (восемь побед, 2 ничьи).

«Реал» увеличил отрыв идущей второй «Барселоны» до 11 очков за шесть туров до конца чемпионата.

В следующем туре «Барселона» 29 апреля сыграет с «Валенсией», а «Реал» 26 апреля встретится с «Реал Сосьедад».