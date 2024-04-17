«Барселона» после удалений игрока и тренера проиграла ПСЖ и вылетела из ЛЧ

«Барселона» после удалений игрока и тренера уступила ПСЖ и вылетела из ЛЧ

На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Барселоны» Рональд Араухо за срыв выхода один на один. До удаления «Барселона» вела в счете 1:0, после испанский клуб пропустил четыре гола

Фото: REUTERS

Испанская «Барселона» дома проиграла ПСЖ со счетом 1:4 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

В составе хозяев отличились Рафинья (12-я минута), которому ассистировал 16-летний Ламин Ямаль, у гостей мячи забили Усман Дембеле (40), который поразил ворота своей бывшей команды во второй игре подряд, Витинья (54), тоже отличившийся в первой встрече, и Килиан Мбаппе (61-пенальти, 89).

Ямаль стал самым молодым ассистентом в истории плей-офф Лиги чемпионов.

На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Барселоны» Рональд Араухо за срыв выхода один на один. На 56-й минуте был удален главный тренер «Барселоны» Хави за бурные эмоции.

Несмотря на 1:1 в первом тайме, игровым преимуществом владел ПСЖ. Хозяева сделали два удара по воротам против 11 у соперника, владели мячом 37% против 63%. Но до удаления «Барселона» играла активнее. Сразу после перерыва ПСЖ воспользовался численным преимуществом и перевернул игру.

ПСЖ во второй раз подряд обыграл в гостях «Барселону» со счетом 4:1 (1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21).

Первая игра прошла в Париже и завершилась в пользу «Барселоны» — 3:2. По разнице мячей в следующий раунд прошел парижский клуб.

В полуфинале ПСЖ сыграет с дортмундской «Боруссией», которая обыграла дома мадридский «Атлетико» — 4:2. Первый тайм встречи завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев благодаря голам на 34-39-й минутах. К 64-й минуте мадридский клуб отыгрался (2:2), но благодаря забитым мячам на 71-й и 74-й минутах хозяева восстановили перевес в два гола.

Первая игра прошла в Испании и завершилась победой хозяев — 2:1. «Боруссия» — второй клуб в истории, прошедший «Атлетико» в Лиге чемпионов после поражения в первом матче. Первым был «Ювентус» в 2019 году.

Вторую полуфинальную пару образуют участники оставшихся четвертьфинальных матчей, которые пройдут 17 апреля. «Манчестер Сити» дома примет мадридский «Реал» (первый матч завершился — 3:3), мюнхенская «Бавария» — лондонский «Арсенал» (2:2).

Первые полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня в Лондоне. «Манчестер Сити» является действующим чемпионом турнира.