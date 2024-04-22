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Эксклюзив

Какие рекорды побьет Александр Овечкин и когда обгонит Уэйна Гретцки

Овечкин может побить еще восемь рекордов и стать лучшим снайпером в истории НХЛ
В НХЛ завершился регулярный чемпионат. Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки. Способен ли Александр Овечкин превзойти его и какие еще рекорды он может побить — в материале «РБК Спорт»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершился 19 апреля, а на следующий день началась серия плей-офф. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне в 18-й раз преодолел отметку в 30 голов за регулярный чемпионат.

Он побил державшееся с 1997 года достижение Майка Гартнера, который тоже является легендой «Вашингтона». До Овечкина большинство клубных рекордов принадлежало именно Гартнеру. В 2008 году «Кэпиталз» вывели его номер из обращения.

Этот рекорд стал третьим за месяц и четвертым за сезон для россиянина. За карьеру Овечкин переписал множество рекордов в НХЛ. При этом ему под силу в обозримом будущем побить еще несколько достижений.

Какие рекорды побьет Александр Овечкин и когда обгонит Уэйна Гретцки

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Но в первую очередь хоккейную общественность интересует вопрос: сможет ли Овечкин побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. На данный момент на счету россиянина 853 гола. До рекорда всех времен, который еще пять лет назад казался недосягаемым, осталось 43 шайбы.

Какие рекорды побил Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

К старту следующего сезона россиянину будет 39 лет, немногие в НХЛ доигрывают до такого возраста. И тем более никто не достигал отметки в 40 голов.

В первой половине нынешнего сезона Овечкин показал слабую результативность (9 голов в 44 играх), которую объясняли возрастом. Однако с февраля он забросил 22 гол в 35 играх (это третий результат в НХЛ в период с февраля по апрель).

Худший сезон в карьере Овечкина: что с ним происходит
Спорт
Александр Овечкин

Как отмечали эксперты, основная причина резкого спада кроется не в возрасте россиянина, а в команде, которая давно нуждалась в обновлении. Партнеры долгое время не могли подстроиться под игру капитана и не представляли должной угрозы воротам соперника. Долгому поиску своей игры способствовал и приход нового главного тренера со своей философией.

С резким взлетом результативности Овечкина преобразился и «Вашингтон». За два месяца столичный клуб превратился из беспросветного аутсайдера в реального претендента на плей-офф. Велика вероятность, что Овечкин в следующем сезоне побьет снайперский рекорд Гретцки, если «Вашингтон» предстанет боеспособной командой.

Теги
Персоны
Александр Овечкин Уэйн Гретцки Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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