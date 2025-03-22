СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ победой над «Торпедо»
Петербургский СКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 в серии буллитов в своем заключительном матче в регулярном чемпионате КХЛ.
В составе СКА шайбы забросили Марат Хайруллин (4-я минута) и Илья Карпухин (58). Победный буллит на счету Хайруллина. У проигравших отличились Вячеслав Войнов (39) и Евгений Свечников (50).
«Торпедо» потерпело пятое поражение подряд.
СКА с 82 очками занимает шестое место в Западной конференции. «Торпедо» с 71 очком заняло восьмое место.
Нижегородцы в первом раунде плей-офф сыграют с ярославским «Локомотивом», соперник СКА еще не определился. В воскресенье череповецкая «Северсталь» еще может обойти петербуржцев в турнирной таблице, и тогда они попадут на московское «Динамо».
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