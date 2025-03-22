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СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ победой над «Торпедо»

Петербургский клуб выиграл со счетом 3:2 в серии буллитов и нанес клубу Игоря Ларионова пятое поражение подряд
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский СКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2 в серии буллитов в своем заключительном матче в регулярном чемпионате КХЛ.

В составе СКА шайбы забросили Марат Хайруллин (4-я минута) и Илья Карпухин (58). Победный буллит на счету Хайруллина. У проигравших отличились Вячеслав Войнов (39) и Евгений Свечников (50).

«Торпедо» потерпело пятое поражение подряд.

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СКА с 82 очками занимает шестое место в Западной конференции. «Торпедо» с 71 очком заняло восьмое место.

Нижегородцы в первом раунде плей-офф сыграют с ярославским «Локомотивом», соперник СКА еще не определился. В воскресенье череповецкая «Северсталь» еще может обойти петербуржцев в турнирной таблице, и тогда они попадут на московское «Динамо».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Торпедо Нижний Новгород
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