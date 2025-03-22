Легрейд впервые стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону

Олимпийский чемпион выиграл в субботу в Хольменколлене пасьют и гарантировал себе победу в общем зачете за одну гонку до конца сезона

Стурла Легрейд (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Норвежец Стурла Легрейд стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону сезона 2024/25.

В субботу на заключительном, девятом этапе Кубка мира, который проходит в Хольменколлене, Легрейд выиграл гонку преследования.

Дистанцию в 12,5 км он преодолел за 31 минуту 45 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Бё (отставание 15,5 секунды; три промаха), третье место занял француз Кентен Фийон Майе (+23,9; 1).

Легрейд набрал 1236 очков и гарантировал себе победу в общем зачете. Вторым будет Йоханнес Бё (1132). В воскресенье масс-старт станет последней гонкой в карьере пятикратного олимпийского чемпиона.

28-летний Легрейд впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира. Он является олимпийским чемпионом Пекина в эстафете, семикратным чемпионом мира.