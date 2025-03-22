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Стал известен соперник чемпиона КХЛ в первом раунде плей-офф

Чемпион КХЛ «Металлург» в первом раунде плей-офф сыграет с «Авангардом»
Серия между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» стартует 26 марта
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард» сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Гагарина.

Это определилось после победы екатеринбургского «Автомобилиста» над «Металлургом» (3:2).

Магнитогорский клуб, действующий обладатель Кубка Гагарина, занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» стал шестым.

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Пока это третья известная пара в первом раунде плей-офф КХЛ. На Западе в первом раунде сыграют ярославский «Локомотив» (первое место) и нижегородское «Торпедо» (восьмое), на Востоке — «Автомобилист» (4) и казанский «Ак Барс» (5).

Плей-офф стартует 26 марта.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Авангард
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