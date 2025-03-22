Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Формана

Президент США заявил, что у бывшего чемпиона мира, который умер на 77-м году жизни, был самый тяжелый и мощный удар в истории бокса

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью легендарного боксера Джорджа Формана.

Американский боксер скончался 22 марта в возрасте 76 лет.

«Какой великий боксер! У него был, без вопросов, самый тяжелый и мощный удар в истории бокса. За исключением Али, когда он тебя бил, ты падал. Он был действительно особенным, но прежде всего, он был великим человеком. Я хорошо его знал, и его будет не хватать. Самые теплые соболезнования его замечательной семье!» — написал Трамп.

Форман — двукратный чемпион мира в тяжелом весе, победитель летних Олимпийских игр в 1968 году. В 1974 году Форман провел бой с Мухаммедом Али, который называют одним из величайших поединков в истории бокса. Схватка, проходившая в Киншасе, получила название «Грохот в джунглях». Встреча закончилась в восьмом раунде победой Али.

В 1994 году в возрасте 45 лет он стал старейшим чемпионом мира в истории бокса в тяжелом весе, завоевав титулы по версиям WBA и IBF.

Всего на счету Формана 81 бой, из них 76 закончились победами. Он становился чемпионом мира по версиям WBC (1973–1974), WBA (1973–1974, 1994–1995), IBF (1994–1995).