В КХЛ определилась первая пара соперников по плей-офф
Ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо» сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Гагарина, сообщила пресс-служба КХЛ.
Серия 1/8 финала начнется 27 марта.
«Локомотив» накануне досрочно обеспечил себе первое место в Западной конференции, «Торпедо» не поднимется выше восьмой строчки.
В прошлом сезоне «Торпедо» вылетело в первом раунде от петербургского СКА, «Локомотив» дошел до финала, где всухую проиграл магнитогорскому «Металлургу».
В Западной конференции известны все участники плей-офф, в Восточной еще идет борьба за две последние путевки между тремя командами.
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