КХЛ: «Локомотив» и «Торпедо» — первая пара соперников по Кубку Гагарина

В КХЛ определилась первая пара соперников по плей-офф

Лидер чемпионата «Локомотив» получил в соперники «Торпедо», которое не поднимется выше восьмого места в Западной конференции. В Восточной конференции еще не определились два последних участника Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо» сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Гагарина, сообщила пресс-служба КХЛ.

Серия 1/8 финала начнется 27 марта.

«Локомотив» накануне досрочно обеспечил себе первое место в Западной конференции, «Торпедо» не поднимется выше восьмой строчки.

В прошлом сезоне «Торпедо» вылетело в первом раунде от петербургского СКА, «Локомотив» дошел до финала, где всухую проиграл магнитогорскому «Металлургу».

В Западной конференции известны все участники плей-офф, в Восточной еще идет борьба за две последние путевки между тремя командами.