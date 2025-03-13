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В КХЛ определилась первая пара соперников по плей-офф

КХЛ: «Локомотив» и «Торпедо» — первая пара соперников по Кубку Гагарина
Лидер чемпионата «Локомотив» получил в соперники «Торпедо», которое не поднимется выше восьмого места в Западной конференции. В Восточной конференции еще не определились два последних участника Кубка Гагарина
Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Александр Радулов
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо» сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Гагарина, сообщила пресс-служба КХЛ.

Серия 1/8 финала начнется 27 марта.

«Локомотив» накануне досрочно обеспечил себе первое место в Западной конференции, «Торпедо» не поднимется выше восьмой строчки.

В прошлом сезоне «Торпедо» вылетело в первом раунде от петербургского СКА, «Локомотив» дошел до финала, где всухую проиграл магнитогорскому «Металлургу».

В Западной конференции известны все участники плей-офф, в Восточной еще идет борьба за две последние путевки между тремя командами.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Торпедо Нижний Новгород
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