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Переговоры России и США ,  
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Овечкин назвал матч команд НХЛ и КХЛ шагом к снятию ограничений

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Переговоры России и США
Сюжет
Война санкций
Капитан «Вашингтона» заявил, что это будет первым шагом к снятию «неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран». По словам Овечкина, он сам с удовольствием сыграл бы в таком матче
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что положительно относится к инициативе проведения матча между НХЛ и КХЛ, которую обсуждали во время своего недавнего разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — цитирует Овечкина телеграм-канал его медиакоманды.

Овечкин считает, что этот матч станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея, как в США, так и в России.

По словам 39-летнего Овечкина, это будет первым шагом к снятию «неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран». «И если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — заключил Овечкин.

В Кремле по итогам разговора президентов 18 марта сообщили, что Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ. Министр спорта Михаил Дегтярев позднее заявил, что эту тему «уже прорабатывают». Замглавы НХЛ Билл Дэйли сказал, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей, но с лигой пока не связывались по поводу игр, и соответствующих планов у нее пока нет.

В 2008–2010 годах клубы КХЛ и НХЛ провели несколько товарищеских встреч: «Металлург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (в Берне), СКА — «Каролина Харрикейнз» (в Санкт-Петербурге) и рижское «Динамо» — «Финикс Койотис» (в Риге).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ КХЛ Александр Овечкин Дональд Трамп Владимир Путин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

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