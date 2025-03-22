Овечкин назвал матч команд НХЛ и КХЛ шагом к снятию ограничений

Капитан «Вашингтона» заявил, что это будет первым шагом к снятию «неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран». По словам Овечкина, он сам с удовольствием сыграл бы в таком матче

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что положительно относится к инициативе проведения матча между НХЛ и КХЛ, которую обсуждали во время своего недавнего разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — цитирует Овечкина телеграм-канал его медиакоманды.

Овечкин считает, что этот матч станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея, как в США, так и в России.

По словам 39-летнего Овечкина, это будет первым шагом к снятию «неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран». «И если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — заключил Овечкин.

В Кремле по итогам разговора президентов 18 марта сообщили, что Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ. Министр спорта Михаил Дегтярев позднее заявил, что эту тему «уже прорабатывают». Замглавы НХЛ Билл Дэйли сказал, что спорт может играть важную роль в разрушении барьеров и сближении людей, но с лигой пока не связывались по поводу игр, и соответствующих планов у нее пока нет.

В 2008–2010 годах клубы КХЛ и НХЛ провели несколько товарищеских встреч: «Металлург» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (в Берне), СКА — «Каролина Харрикейнз» (в Санкт-Петербурге) и рижское «Динамо» — «Финикс Койотис» (в Риге).