От Мухаммеда Али до Промеса. Кто из звезд спорта принял ислам

Квинси Промес, который становился чемпионом России в составе «Спартака», стал мусульманином. Кто из знаменитых спортсменов принял ислам по ходу карьеры — в материале «РБК Спорт»

Квинси Промес (Фото: Global Look Press)

Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес, по данным Mash, принял ислам. Выступающий за «Юнайтед» из Дубая игрок сменил религию после истечения контракта с московским клубом.

Во вторник, 18 марта, Промес на своей странице в опубликовал в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) фотографию с подписью «Аллаху А́кбар».

Промес с конца февраля прошлого года не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора — за нападение с ножом на кузена. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции. Летом у него завершился контракт со «Спартаком», 5 сентября Промес подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая (второй дивизион чемпионата ОАЭ) до конца сезона 2024/25.

По данным Mash, Промес принял решение обратиться в новую религию после ареста в ОАЭ в марте 2024 года, желая изменить свою жизнь на фоне уголовного преследования в Нидерландах.

Промес принял ислам в мечети, прочитав шахаду — символ веры — при свидетелях. По данным источника, футболист взял себе имя Мохамед. «РБК Спорт» вспомнил знаменитых спортсменов, которые принял ислам по ходу карьеры.

Кто принимал Ислам

Мухаммед Али

Американский боксер Кассиус Клей, известный как Мухаммед Али, после чемпионского боя с Сонни Листоном, состоявшегося 25 февраля 1964 года, вступил в организацию «Нация ислама» и сменил имя на Мухаммед Али, под которым в дальнейшем выступал.

Принятие ислама определило для Мухаммеда Али его дальнейшую судьбу. Он открыто выступал против расовой несправедливости, призывал афроамериканцев к самоопределению.

В 1967 году, когда его призвали на военную службу во Вьетнаме, Али отказался воевать, заявив, что его религиозные убеждения не позволяют ему причинять вред другим людям. Его лишили титула чемпиона мира, запретили выступать на профессиональном ринге и привлекли к уголовной ответственности. Али не отказался от своих убеждений.

Майк Тайсон

Майк Тайсон (Фото: Global Look Press)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе легендарный Майк Тайсон в 2024-м году рассказал, что стал мусульманином перед судебным процессом, который начался в ноябре 1991 года. Тогда американского атлета обвинили в изнасиловании, и Тайсон был приговорен к шести годам трюмного заключения.

«Я перешел в ислам задолго до суда. Он стал для меня истинной верой. По-прежнему остаюсь практикующим мусульманином и всегда им буду. Мне нужна моя вера для самой жизни, для моего существования. Без веры у вас ничего нет. Я молюсь абсолютно обо всем — за свою семью, даже перед тем как перейти улицу», — приводит слова Тайсона портал Daily Mail.

Тайсон побывал за решеткой несколько раз. Он был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон 10 февраля 1992-го и получил шесть лет тюрьмы, но вышел на свободу досрочно уже через три года. В 1999-м спортсмену дали год тюрьмы за избиение участников автомобильной аварии. А в 2008-м он был на сутки задержан по делу о хранении наркотиков. Тайсон считается самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (выиграл чемпионский пояс в возрасте 20 лет 144 дней) и абсолютным чемпионом мира (в 21 год). Помимо этого он единственный боксер в истории, кому удавалось шесть раз подряд защитить титул абсолютного чемпиона мира. На счету 56-летнего американца 50 побед, в том числе 44 нокаутом, при шести поражениях.

Карим Абдул-Джаббар

Карим Абдул-Джаббар (Фото: Global Look Press)

Шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар (при рождении Льюис Алсиндор) летом 1968 года он дважды принял ислам суннитского толка, хотя публично не использовал свое арабское имя до 1971 года.

Центровой в 2015-м году на своей странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) признался, что на начальных этапах после смены религии принимал «ортодоксальные учение ислама».

«Почти полвека назад я стал мусульманином. Учитывая молодость и новизну религии, я принял самые ортодоксальные учения ислама. Меня этому учили. Как и у большинства людей, мои убеждения и подходы постепенно менялись по мере взросления. Немногие из нас хотели бы, чтобы нас судили по поведению в молодости. Немногие из нас могут вспомнить то, что мы говорили, думали или делали в молодости, без желания отправиться в прошлое на машине времени и изменить свою более молодую версию», — написал Абдул-Джаббар.

Франк Рибери

Франк Рибери (Фото: Global Look Press)

Одним из самых известных футболистов, которые приняли ислам, является полузащитник «Баварии» Франк Рибери. На выбор религии повлияла его супруга с алжирскими корнями Вахиба.

Рибери стал мусульманином в 2006-м году. Он получил новое имя — Билял Юсуф Мохаммед. Футболист рассказывал, что религия не изменила его личность и мировосприятие.

«Скажу честно, не повстречай я лучшую девушку на земле — не стал бы мусульманином. Тогда как для счастья Вахибы действительно готов на все. Я нашел мир и покой в религии. Понял, как она была мне нужна, как ислам помогает в сложнейших ситуациях. Прочитав Коран, я испытал шок. Это мудрейшая книга в истории планеты Земля», — признался Рибери.

Тьерри Анри

Тьерри Анри (Фото: Global Look Press)

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Тьерри Анри исповедует ислам с 2006 года. В интервью каналу «Аль-Джазира» он признался, что начал интересоваться исламом под влиянием коллег по сборной Рибери и Эрика Абидаля. Разговаривая с ними, он чувствовал себя близким к исламу и всем сердцем поверил в эту религию.

После принятия ислама Анри стал праздновать некоторые забитые мячи, совершая суджуд — земной поклон в благодарность Аллаху.

«Все, что связано с этим миром, в исламе четко обозначено. Если человек начнет чем-то интересоваться, то он узнает, что все это создано Аллахом. Собственно говоря, связанные с этим разъяснения приводятся и в Коране», — признавался Анри в интервью.

Николя Анелька

Николя Анелька (Фото: Global Look Press)

Бывший нападающий сборной Франции, чемпион Европы 2000 года Николя Анелька принял ислам в 2004-м году в 25 лет, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах. На его решение повлияли друзья, которые являлись алжирцами. Футболист взял мусульманское имя Абдул-Салам Билал.

Анелька отмечал, что принял ислам, поскольку был уверен в том, что это его религия. «Ничто не изменилось в моей жизни, после того как я принял ислам. Я ведь и до этого жил по тем же принципам: быть честным, иметь какие-то высшие ценности. Во время Рамадана привык поститься — как уважаемые мной мусульмане, которые жили рядом и соблюдали пост. Я принял эту веру, потому что уверен, что ислам — это мое», — признавался Анелька.