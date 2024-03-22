Риши Сунак подверг критике новую форму сборной Англии от Nike
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал новую форму сборной Англии по футболу, где Nike добавила фиолетовые и синие полосы в крест святого Георгия, который традиционно был красным. Об этом сообщает Sky News.
Nike 18 марта представила форму сборной для предстоящего чемпионата Европы 2024 года. В компании назвали свое решение «игривым обновлением», вдохновленным тренировочной формой, которую англичане носили во время победного чемпионата мира 1966 года.
«Очевидно, я предпочитаю оригинал, и моя общая точка зрения заключается в том, что когда дело касается наших национальных флагов, то не нужно в это лезть, потому что они являются источником гордости, идентичности, того, кем мы являемся. Они идеальны, как и мы», — заявил Сунак.
Многие болельщики высказались против новой формы сборной. Тем не менее в Футбольной ассоциации Англии заявили, что у них нет планов отказываться от нее.
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