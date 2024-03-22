Команда «Формулы-1» Williams выступит в Австралии только с одним гонщиком
Команда «Формулы-1» Williams выступит на Гран-при Австралии только с одной машиной. Об этом сообщается на сайте Williams.
Дело в том, что во время первой свободной практики в Мельбурне таец Александер Албон попал в аварию и разбил болид. У команды нет запасного шасси, поэтому там решили, что Албон продолжит Гран-при на машине своего партнера по команде американца Логана Сарджента.
«Это самый трудный момент, который я могу вспомнить в своей карьере. Однако я полностью поддерживаю команду и буду продолжать вносить свой вклад в этот уик-энд, чтобы добиться максимального результата», — сказал Сарджент.
Ни один гонщик не захотел бы отказаться от своего места. Я бы никогда не хотел, чтобы что-то подобное произошло. Логан всегда был непревзойденным профессионалом и командным игроком, ему будет нелегко. Однако на данный момент моя единственная задача — максимизировать наш потенциал на этих выходных и сделать свою работу как можно лучше», — добавил Албон.
В первых двух Гран-при нынешнего сезона Албон и Сарджент очков не набрали.
В субботу в Мельбурне пройдет третья свободная практика и квалификация. Гонка Гран-при Австралии состоится в воскресенье.
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