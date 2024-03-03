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Эксклюзив

Как выглядят новые болиды команд «Формулы-1». Фотогалерея

Команды «Формулы-1» обновили болиды: как они теперь выглядят
Юбилейный 75-й сезон «Формулы-1» стартовал 2 марта в Бахрейне. Команды заметно обновили свои болиды. Как они выглядят — в фотогалерее «РБК Спорт»
Фото: Mark Thompson / Getty Images
Фото: Mark Thompson / Getty Images

Сезон «Формулы-1» начнется 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби. «РБК Спорт» собрал подборку новых болидов команд.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

RB F1 Team VCARB 01 (RB)

Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

BWT Alpine F1 Team A524 (Alpine)

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Aston Martin F1 Team AMR24 (Aston Martin)

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Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Scuderia Ferrari SF-24 (Ferrari)

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Haas F1 Team VF-24 (Haas)

Фото: Global Look Press

McLaren F1 Team MCL38 (McLaren)

Фото: Clive Mason / Getty Images

Mercedes AMG Formula One Team W15 (Mercedes)

Фото: Clive Mason / Getty Images

Red Bull Racing RB20 (Red Bull)

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Stake F1 Team Kick Sauber C44 (Stake)

Как выглядят новые болиды команд «Формулы-1». Фотогалерея

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«Формула-1» Ferrari Mercedes
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