Как выглядят новые болиды команд «Формулы-1». Фотогалерея
Сезон «Формулы-1» начнется 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби. «РБК Спорт» собрал подборку новых болидов команд.
RB F1 Team VCARB 01 (RB)
BWT Alpine F1 Team A524 (Alpine)
Aston Martin F1 Team AMR24 (Aston Martin)
Scuderia Ferrari SF-24 (Ferrari)
Haas F1 Team VF-24 (Haas)
McLaren F1 Team MCL38 (McLaren)
Mercedes AMG Formula One Team W15 (Mercedes)
Red Bull Racing RB20 (Red Bull)
Stake F1 Team Kick Sauber C44 (Stake)
Williams Racing FW46 (Williams)
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