Динияр Билялетдинов получил должность в «Локомотиве»
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов занял должность тренера по индивидуальной подготовке в департаменте развития молодежного футбола «Локомотива». Об этом сообщается на сайте московского клуба.
39-летний Билялетдинов основную работу будет проводить с атакующими полузащитниками и нападающими всех возрастов академии «Локомотива» и молодежной команды.
«Очень рад вернуться в родной клуб, в красно-зеленую семью и окунуться с головой в тренерский процесс. <...> Я приложу все силы, чтобы передать свой опыт и умение подрастающему поколению «Локо», — сказал Билялетдинов.
Билялетдинов забил шесть мячей в 46 матчах за сборную России в 2005–2012 годах, в составе национальной команды стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
На клубном уровне полузащитник играл за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Торпедо», «Анжи», «Рубин» и «Тракай». С «железнодорожниками» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2022 году Билялетдинов работал в тренерском штабе клуба Второй лиги «Родина-2».
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