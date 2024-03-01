Сын Бориса Ротенберга стал заместителем гендиректора «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что основной задачей Ротенберга будет работа с молодыми игроками

Борис Ротенберг

Бывший игрок «Локомотива» Борис Ротенберг назначен на пост заместителя гендиректора футбольного клуба, рассказал «Спорт-Экспрессу» председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

По его словам, основной задачей Ротенберга будет развитие молодых игроков. «Это серьезное стратегическое направление деятельности клуба. Под руководством Бориса академия, молодежка, команда девушек в академии, женская молодежная команда. Два отделения — Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный, как и его подход к работе», — уточнил Нагорных.

Он сообщил, что назначение Ротенберга произошло на одном из последних советов директоров клуба. Ранее Ротенберг занимал должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

Борис Ротенберг — сын российского бизнесмена, бывшего совладельца СМП Банка, владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга (№ 83 в российском списке Forbes, его состояние издание в 2023-м оценивало в $1,4 млрд).

Ротенберг-младший выступал за столичную команду на протяжении шести лет. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом страны (2017/18), обладателем трех Кубков России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и одного Суперкубка (2019). Команду футболист покинул летом 2022 года в возрасте 36 лет. При этом в матчах защитник не участвовал с декабря 2018 года, когда получил тяжелую травму колена в четвертьфинальном матче Кубка России против «Рубина».

За шесть лет в «Локомотиве» Ротенберг сыграл в 17 матчах. До перехода в стан «красно-зеленых» выступал в том числе за московское «Динамо», петербургский «Зенит», «Химки», «Шинник», «Аланию» и «Ростов». Сыграл один матч в составе сборной Финляндии. За всю карьеру провел менее 100 матчей.