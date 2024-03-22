Основной вратарь сборной России Матвей Сафонов не сыграет в матче с Парагваем

Основной вратарь сборной России не сыграет в матче с командой Парагвая

Матвея Сафонова, отыгравшего все 90 минут в матче с Сербией, отпустили в «Краснодар». С Парагваем 25 марта место в воротах теперь займет Андрей Лунев, Александр Максименко или Юрий Лодыгин

Матвей Сафонов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение отпустить голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова со сбора национальной команды в Новогорске. Об этом сообщается на сайте РФС.

Накануне Сафонов отыграл все 90 минут в товарищеском матче против сборной Сербии (4:0). 25 марта россияне сыграют против команды Парагвая.

«Матвей свое дело сделал, отыграл полный матч и сделал это блестяще. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В составе российской команды остались три вратаря — Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).