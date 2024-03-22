Основной вратарь сборной России не сыграет в матче с командой Парагвая
Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение отпустить голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова со сбора национальной команды в Новогорске. Об этом сообщается на сайте РФС.
Накануне Сафонов отыграл все 90 минут в товарищеском матче против сборной Сербии (4:0). 25 марта россияне сыграют против команды Парагвая.
«Матвей свое дело сделал, отыграл полный матч и сделал это блестяще. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», — сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
В составе российской команды остались три вратаря — Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).
Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине
Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности
Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина
Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ
Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео
Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре
Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку
Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода
Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы
Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке? Прогнозы экспертов
Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста