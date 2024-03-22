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В клубе КХЛ сменили руководство после провального сезона

Крутохвостов станет гендиректором клуба КХЛ «Сибирь» вместо Фастовского
Кирилл Фастовский покинет пост генерального директора новосибирской «Сибири», где работал с 2010 года. Его сменит Лев Крутохвостов
Фото: hcsibir.ru
Фото: hcsibir.ru

Новым генеральным директором клуба КХЛ «Сибирь» будет назначен Лев Крутохвостов. Об этом сообщается на сайте новосибирской команды.

Новое руководство «Сибири» команде 22 марта представил председатель попечительского совета клуба, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Крутохвостов — мастер спорта, на протяжении многих лет вплотную занимается развитием хоккея в Новосибирской области, возглавлял местную хоккейную школу «Сибирь».

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Новый гендиректор сменит на этом посту Кирилла Фастовского, который возглавлял «Сибирь» с 2010 года. Контракт Фастовского истекает 30 апреля.

Должность спортивного директора займет Виктор Меркулов, ранее генеральный менеджер московского «Динамо». Исполнительным директором станет Андрей Глазков, сейчас заместитель директора по эксплуатации «Сибирь Арены».

В нынешнем сезоне новосибирский клуб занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Из-за нарушения лимита на легионеров в нескольких матчах «Сибирь» до ходу сезона получила четыре технических поражения.

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