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Захарян заявил, что в Испании от него ждут большей результативности

Захарян: в «Реал Сосьедад» мне доверяют, но ждут больше голов и передач
Полузащитник сборной России рассказал, что часто общается с главным тренером «Реал Сосьедад» Иманолом Альгуасилем, который ему доверяет. По словам Захаряна, им довольны, но ждут больше голов и передач
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Полузащитник сборной России Арсен Захарян рассказал «Спорт-Экспрессу», что ему доверяют в испанском «Реал Сосьедад», но ждут больше результативных действий.

«Мы с тренером [Иманолом Альгуасилем] часто разговариваем. Вроде как все довольны. Конечно же, ждут больше голов и передач. Это нормально. Тренер доверяет, дает играть. У нас с ним хорошие отношения», — сказал Захарян.

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Арсен Захарян

20-летний футболист рассказал, что в Испании ему было непривычно играть по два раза в неделю. «Тяжеловато было, потому что я впервые в жизни играл каждый третий день. Но на самом деле это классно. Намного интереснее, чем когда у тебя матчи раз в неделю, потому что меньше тренировок и больше игр», — добавил россиянин.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.

15 марта Захарян забил свой первый гол в составе испанского клуба. Он отличился в матче против «Кадиса». Полузащитник до этой встречи отметился одной голевой передачей в 30 играх.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
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